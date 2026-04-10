Bologna vs Lecce trentaduesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Bologna e Lecce si giocherà nella trentaduesima giornata della Serie A 20252026. La squadra ospite, proveniente dalla Puglia, arriva con l’obiettivo di ottenere punti per mantenere le speranze di salvezza. La squadra di casa, invece, cerca di proseguire il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica. L’incontro si terrà in Emilia e sarà trasmesso in diretta televisiva.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini sbarcano in Emilia con l’obbligo di fare punti per sperare nella salvezza, ma anche i felsinei vogliono allungare il loro trend positivo. Bologna vs Lecce si giocherà domenica 12 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara BOLOGNA VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Rossoblù nuovamente in campo tre giorni dopo il ko contro l’ASton Villa nell’andata dei quarti di Europa League. La squadra di Italiano non vince tra le mura amiche da due mesi, per cui ora non può lasciarsi sfuggire questa occasione. I salentini sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Lecce, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Cesena vs Catanzaro, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Serie A, le probabili formazioni della trentaduesima giornata di campionato; Serie A – Differenze: bene Como e Milan. Malissimo la Fiorentina; Prossimo turno Serie A, 32ª Giornata: date e orari Sky e DAZN; Fantacalcio, i portieri per la 32ª giornata - Dai top agli sconsigliati: chi schierare. Bologna-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vederlaBologna-Lecce: orario della partita, probabili formazioni e dove vedere il match di Serie A in TV e streaming. pianetalecce.it Probabili formazioni Bologna-Lecce: le scelte su Bernardeschi, Orsolini, Banda e StulicProbabili formazioni Bologna Lecce - Le possibili scelte di Italiano e Di Francesco per il match della 32^ giornata di Serie A ... fantamaster.it : La Via degli Dei unisce Piazza Maggiore a Bologna con Piazza della Signoria a Firenze attraverso circa 130 chilometri di Appennino tosco-emiliano, percorribili in cinque - facebook.com facebook Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 verso Roma. In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Fir x.com