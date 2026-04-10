bologna da rispettare Mister Emery | Bravi solo nella ripresa

Il tecnico di una squadra di calcio ha commentato la prestazione della sua squadra dopo la vittoria iniziale, sottolineando che ci sono ancora aspetti da migliorare in vista della prossima partita. Ha ricordato che il Bologna, avversario della squadra, è molto competitivo in trasferta e può rappresentare una minaccia. Ha inoltre evidenziato che la squadra ha mostrato miglioramenti nella fase finale della partita, ma che bisogna mantenere alta l’attenzione.

"Buona la prima, ma dobbiamo correggere diverse cose in vista del ritorno. Se pensiamo che sia fatta commettiamo un grande errore: il Bologna è squadra da imprese e fuori casa è molto forte e pericolosa". Unai Emery non abbassa la tensione, vietato dire o pensare che per l’Aston Villa sia fatta. La sua analisi è onesta: "Nel primo tempo abbiamo sofferto, il Bologna ha giocato meglio.Non abbiamo concesso tantissimo, ma qualcosa sì. Siamo arrivati all’intervallo in vantaggio, ma nello spogliatoio avevamo tutti la sensazione che non meritassimo, di non riuscire a portare la partita dove volevamo". Qualche correttivo e complici gli errori rossoblù, nella ripresa l’Aston Villa ha cambiato spartito: "Ci siamo sciolti, siamo andati meglio, ma non basta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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