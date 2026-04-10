In Italia, il settore delle bollicine vede coinvolti oltre 260 aziende, con circa 4.800 viticoltori che coltivano su 5.860 ettari di vigneti. La produzione totale si attesta intorno alle 40 milioni di bottiglie, grazie alla tecnica della rifermentazione in bottiglia. Questi dati forniscono un quadro dettagliato di un comparto che continua a crescere, mantenendo una presenza significativa nel panorama vitivinicolo nazionale.

Oltre 260 aziende, 4800 viticoltori e 5860 ettari per 40 milioni di bottiglie. I numeri sarebbero già sufficienti a rendere il Consorzio Vini Alto Adige uno dei protagonisti dell’edizione 2026 di Vinitaly, se non fosse anche per la presenza - dietro questi dati - di una radicata cultura del vino e di una straordinaria varietà di territori vitivinicoli. Di questa ricchezza si parlerà partendo dai 2500 anni di storia, esplorati e descritti nel volume che verrà presentato a Verona, “Vino in Alto Adige - Storia e presente di un territorio vinicolo unico”: un’opera che, in quanto “definitiva”, ha richiesto molto tempo e cura prima di vedere la luce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bollicine. La rifermentazione in bottiglia fa segnare

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