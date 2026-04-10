BLU VELVET | Laboratorio Autoriale di Ritratto Cinematografico a Napoli

A Napoli, nel quartiere della Sanità, si svolge un laboratorio dedicato al ritratto cinematografico, intitolato

L’incubo di David Lynch sbarca alla Sanità: un set cinematografico per imparare a “scolpire” il volto con la luce.Dimenticate i classici workshop di fotografia: il 26 aprile a Napoli si indaga il "perturbante" con Ljdia Musso e l'attrice Valentina Troncone.Può un colore diventare un trauma? E può. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La scuola diventa un set cinematografico: una sala cinema e un laboratorio fotografico e video all’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San GiuseppeSi tratta di novità importanti, in un’epoca dominata dalla comunicazione dei linguaggi multimediali e audiovisivi che occupano un posto di primo...

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Torna Tipicità in blu per un Mare laboratorio di futuroVolti noti, regatanti, chef, pensatori e ricercatori, imprenditori ed associazioni, insieme per esplorare il bello e il buono che il mare suggerisce durante la dodicesima edizione di Tipicità in blu, ... ansa.it

Laboratorio Blu. Quando i bimbi scoprono il mareIl Laboratorio Blu apre per un pomeriggio dedicato ai bambini che vogliono scoprire il mare. Domani, sabato, dalle alle 18 nell’aula didattica del Laboratorio di via XX Settembre 53 a Sarzana è in ... lanazione.it