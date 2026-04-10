Blocco Enav | caos negli aeroporti Ita Airways taglia i voli

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, gli aeroporti italiani vivono un momento di disagi a causa di uno sciopero dei controllori di volo di Enav. La protesta sindacale, che si svolge tra le 13:00 e le 17:00, ha causato il blocco delle attività e ha portato a cancellazioni e ritardi di voli. La situazione sta influenzando anche le operazioni di alcune compagnie aeree, tra cui Ita Airways, che ha annunciato riduzioni nei propri voli.

I controllori di volo Enav hanno indetto una protesta sindacale per la giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, con un blocco delle attività previsto tra le ore 13:00 e le 17:00. L’interruzione del servizio impatterà pesantemente sui flussi aeroportuali dei principali hub nazionali, in particolare a Roma, Milano e Napoli. L’impatto operativo sui vettori e le procedure per i passeggeri. Le conseguenze della mobilitazione colpiscono duramente l’organizzazione dei voli, con Ita Airways che ha già pianificato la cancellazione del 27% dei propri collegamenti previsti per la giornata. Anche per il vettore easyJet si prospetta uno scenario caratterizzato da disagi e ritardi nelle operazioni di volo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Enav: caos negli aeroporti, Ita Airways taglia i voli Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICEGli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza... Cancellati questi voli! Caos negli aeroporti: cosa sta succedendoL’estate 2026 si apre con un allarme che riguarda milioni di viaggiatori: diversi voli stanno scomparendo dalle rotte europee, con conseguenze...