Una nave della flotta MSC Crociere si trova attualmente ferma a Dubai a causa delle tensioni nella regione del Golfo Persico. La crisi geopolitica ha portato allo stop delle operazioni, impedendo alla nave Euribia di proseguire il suo itinerario e causando la cancellazione della sua prima stagione europea. La situazione ha coinvolto anche altri fiordi e rotte della compagnia.

La crisi geopolitica nel Golfo Persico blocca la flotta di MSC Crociere, costringendo la nave Euribia alla cancellazione della sua debuttante stagione europea. La gigantesca unità si trova attualmente ferma a Dubai, impossibilitata a raggiungere il Nord Europa a causa del blocco dello Stretto di Hormuz derivante dal conflitto tra Iran e Stati Uniti iniziato a fine febbraio. L’impatto operativo è immediato: la crociera che avrebbe dovuto toccare i fiordi norvegesi con partenza da Kiel il 2 maggio prossimo non avrà luogo. La compagnia ha comunicato ai passeggeri che il ritardo nel riposizionamento verso il Nord Europa rende impossibile garantire la regolare esecuzione del viaggio, che prevedeva scali in località come Ålesund, Hellesylt e Flam partendo da Copenaghen. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco a Hormuz: la nave Euribia resta ferma a Dubai, stop ai fiordi

Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc EuribiaNon solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera.

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