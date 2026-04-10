Un episodio si è verificato questa mattina, quando una persona è stata fermata in mezzo alla strada da alcuni uomini che l’hanno costretta a salire in auto contro la sua volontà. Dopo averla tenuta sotto controllo, i responsabili hanno portato via alcuni oggetti di valore prima di allontanarsi. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Lo hanno bloccato in mezzo alla strada, costretto a salire in auto con la forza e poi rapinato sotto la minaccia delle armi: un sequestro lampo in piena regola quello consumatosi nei giorni scorsi a Fabriano, che ha portato la polizia di Stato a denunciare tre cittadini italiani per sequestro di persona e rapina aggravata. Un episodio di inaudita violenza che, secondo le prime ipotesi investigative, affonderebbe le radici nel torbido mondo dello spaccio di stupefacenti, trasformando una vecchia conoscenza tra aggressori e vittima in un brutale regolamento di conti. Tutto è iniziato quando la vittima, un uomo residente in città, è stata avvicinata dai tre soggetti — tutti volti a lui noti — mentre camminava per le vie del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bloccato in strada: poi il sequestro e la rapina

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