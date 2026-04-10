Blitz contro il commando dei portavalori | 16 arresti

Nella mattinata di oggi, un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha portato all’arresto di 16 persone coinvolte in un presunto gruppo paramilitare. La Squadra Mobile di Bologna ha partecipato al blitz, che ha preso di mira quello che viene descritto come un “commando dei portavalori”. L’indagine ha identificato un’organizzazione preparata a compiere rapine con modalità militari.

Anche la Suqadra mobile di Bologna ha dato il suo apporto all'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) smantellando quello che gli inquirenti definiscono un vero e proprio "gruppo paramilitare" pronto all'assalto. Nella giornata di ieri, 9 aprile, insieme ai colleghi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Blitz dei Nocs della polizia sventa assalto a portavalori a Vignola: spari, poliziotto ferito e 14 arrestiIl Blitz delle teste di cuoio della polizia ha bloccato la banda in un capannone in provincia di Modena mentre si preparava a un imminente assalto a... Cyber-camorra, blitz contro il clan Mazzarella: 16 arresti per maxi truffe onlineUn sistema criminale sempre più tecnologico, capace di svuotare conti correnti attraverso internet e telefonate ingannevoli. Assalto a portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Temi più discussi: Iraq, una reporter americana sequestrata da un commando sciita, catturato uno dei rapitori; Le forze speciali Usa recuperano il pilota disperso. Cosa si sa dell'operazione di salvataggio; Pinarello, commando assalta la sede con una gru su un tir rubato. Una guardia sventa il colpo: ladri in fuga; Barletta, l'assalto con esplosivo a un distributore fallisce: banda armata in fuga. Blitz dei commando israeliani in Libano a caccia dei resti di un aviatore scomparso nel 1986. Ma qualcosa va storto: 41 morti, anche civiliIeri notte un commando delle forze speciali della Israeli Air Force è atterrato vicino al villaggio di Nabi Sheet, nel Libano orientale (A circa 60 km dal confine con Israele), per cercare i resti ... quotidiano.net Iraq, una reporter americana sequestrata da un commando sciita, catturato uno dei rapitoriShelly Kittleson aveva scritto ieri su Il Foglio, è stata rapita nel centro di Bagdad, gli altri assalitori sono fuggiti verso sud ... corriere.it Il blitz antidroga dei carabinieri, sequestrate cocaina ed eroina. Arrestati tre uomini, di 27, 53 e 66 anni. Il 66enne era già agli arresti domiciliari per altra causa - facebook.com facebook #Alajbegovic, il #Milan prova il blitz per superare la #Roma: il Bayer vuole l’offerta x.com