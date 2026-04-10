La piattaforma di scambio di criptovalute in Corea ha iniziato un procedimento legale per bloccare circa 500.000 dollari in Bitcoin, una somma derivante da un errore tecnico verificatosi il 6 febbraio. La somma complessiva coinvolta in questo incidente ammonta a circa 40 milioni di dollari. La decisione di bloccare i fondi è stata presa in risposta a questa problematica tecnica.

La piattaforma coreana Bithumb ha avviato procedure giudiziarie per bloccare circa 500.000 dollari in Bitcoin, parte di una somma massiccia non recuperata a seguito di un errore tecnico avvenuto lo scorso 6 febbraio. L’incidente, scaturito da un disguido operativo durante un evento promozionale denominato random box, aveva portato alla distribuzione errata di 620.000 BTC, un valore che superava i 40 miliardi di dollari, verso 249 utenti coinvolti. Sebbene l’exchange fosse riuscito a intervenire tempestivamente annullando i pagamenti e recuperando la stragrande maggioranza degli asset, una quota pari allo 0,3% delle criptovalute è sfuggita al controllo della società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bithumb caccia i Bitcoin: legale il blocco per l’errore da 40 mld

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