Gli investitori che tengono Bitcoin da più di cinque mesi stanno affrontando perdite che rappresentano il 14% della capitalizzazione complessiva del mercato. Questa percentuale indica il livello di svalutazione accumulata da coloro che hanno mantenuto le proprie posizioni per un lungo periodo, mentre il valore complessivo delle criptovalute continua a essere soggetto a fluttuazioni di mercato.

Le perdite accumulate dai detentori di Bitcoin che mantengono i propri asset da oltre 155 giorni hanno raggiunto una quota pari al 14% della capitalizzazione totale del mercato. Nonostante la recente pressione ribassista che ha colpito il settore delle criptovalute dalla fine del 2025, i dati storici indicano che questo livello di contrazione non ha ancora toccato i minimi registrati nei precedenti cicli di mercato. La dinamica delle perdite non realizzate tra i risparmiatori storici. Il calo dei prezzi che ha interessato il comparto digitale a partire dall’ultimo trimestre del 2025 ha colpito duramente la coorte dei cosiddetti investitori a lungo termine, identificati come coloro che non spostano i propri token da almeno 155 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: il dolore degli HODLer sale al 14%, ma il fondo è lontano

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L’identità dell’inventore del Bitcoin è ancora oggi un mistero irrisolto. Nel documento ufficiale che presentava il funzionamento della criptovaluta più diffusa al mondo, il suo ideatore utilizzò lo pseudonimo Satoshi Nakamoto: per il New York Times diversi indizi - facebook.com facebook

Satoshi Nakamoto, sei tu Svelata l'identità dell'inventore del Bitcoin (ma lui nega) x.com