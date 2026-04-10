Birra Otus raddoppia | sede ampliata a Seriate

Una birreria locale ha annunciato l’ampliamento della propria sede a Seriate, con un investimento che porterà a un aumento della capacità produttiva. Nei prossimi tre anni, la produzione passerà da 5.000 a 9.000 ettolitri. La società ha dichiarato che l’ampliamento sarà accompagnato da iniziative per migliorare la sostenibilità delle attività. L’investimento coinvolge anche l’installazione di nuove attrezzature e strutture.

GLI INVESTIMENTI. La produzione passerà da 5mila a 9mila ettolitri in un triennio. «Puntiamo sulla sostenibilità». Un raddoppio nel segno della sostenibilità e dell’economia circolare. Il birrificio Otus di Seriate ha appena concluso i lavori che permettono di ampliare la superficie produttiva, che passa dai precedenti 750 agli attuali 1.500 metri quadrati. Se ragioniamo in termini di ettolitri, rispetto ai 5mila prodotti sinora, a regime e nel giro di un triennio si potranno superare i 9mila. Con un fatturato che nel 2025 ha raggiunto 1,2 milioni, in leggero rialzo rispetto all’anno precedente, l’azienda guarda con fiducia al futuro. «Abbiamo inaugurato il birrificio nel 2015 con una produzione di 800 ettolitri – commenta il presidente Enrico Rota –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Birra Otus raddoppia: sede ampliata a Seriate Leggi anche: La Pasticceria San Giuseppe di Seriate cambia sede: più spazio e nuovi servizi nel locale di via Goito Leggi anche: Imola, Jolie raddoppia sede a causa dell’espansione del territorio: “Vogliamo restare nel centro