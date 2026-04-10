Nella baia di S. Teresa a Lerici è in corso un progetto che utilizza gusci di mitili in 3D per contribuire alla tutela del mare. La tecnologia si concentra sulla creazione di bio-reef, strutture artificiali che favoriscono la crescita di organismi marini e migliorano la qualità dell’ambiente marino. L’iniziativa mira a intervenire sui danni causati dall’attività umana, con l’obiettivo di ripristinare gli ecosistemi marini locali.

Nel cuore della baia di S. Teresa a Lerici, una nuova frontiera tecnologica sta cercando di riparare i danni causati dall’uomo agli ecosistemi marini. Tre strutture artificiali avanzate, progettate da ENEA, sono state recentemente calate nei fondali del Golfo della Spezia con l’obiettivo di favorire il ritorno dell’ostrica piatta (Ostrea edulis), un organismo fondamentale per la salute degli oceani grazie alla sua capacità di filtrare l’acqua e regolare il clima. L’operazione, che vede protagonisti esperti subacquei e scienziati, non è solo un tentativo di ripopolamento biologico, ma un esperimento di ingegneria ambientale che trasforma i rifiuti in risorse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bio-reef in 3D: i gusci di mitili salvano il mare di Lerici

San Camillo: IA e 3D salvano 120 vite, riducono sprechiL’innovazione tecnologica sta ridefinendo la cura degli aneurismi cerebrali presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

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