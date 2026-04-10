Bimba morsa e imbavagliata per nascondere le urla indagata la madre

Un'indagine è in corso su una bambina vittima di ripetute violenze in casa, dove si ritiene che siano state commesse anche delle aggressioni con morsi e imbavagliamenti per impedire che gridasse. La madre della bambina è stata iscritta nel registro degli indagati. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo prove riguardanti un quadro di abusi protratti nel tempo, spesso accompagnati da consumo di alcol all’interno dell’abitazione.

LECCE – Un quadro di violenze sistematiche, aggravate dall’abuso di alcol e consumate tra le mura domestiche ai danni di chi avrebbe dovuto essere protetta sopra ogni cosa. La Procura di Lecce ha notificato nella giornata di ieri l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Bimba lasciata senza cibo e costretta a docce con acqua fredda, indagata la madre a RiminiUna donna di 40 anni è indagata a Rimini per maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia minorenne . Bimba di 6 anni lasciata nuda fuori casa e picchiata: madre 40enne indagata. Disposto l’allontamentoUna bimba di appena 6 anni veniva lasciata fuori dalla porta di casa senza vestiti, sola per ore insieme al fratellino di sette anni, senza cibo e... Bimba morsa e imbavagliata per nascondere le urla, indagata la madreOggetti lanciati, violenze fisiche e persino un asciugamano in bocca per soffocare i pianti: il dramma della piccola vittima della furia di una 39enne, aggravata dall’abuso di alcool ... lecceprima.it Bimba morsa da vipera in Lessinia. Aoui Verona: Attenzione, fine letargo in anticipoLa bambina, 10 anni, è già stata dimessa. Nel 2026, il primo morso di vipera arriva almeno un mese prima rispetto al solito. Un caso analogo era già successo nel 2023, quando però l’anticipo della ... quotidianosanita.it