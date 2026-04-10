Una donna di 40 anni, di origini peruviane, è stata indagata nel Leccese per presunti maltrattamenti su sua figlia di nove anni. Secondo le accuse, la bambina sarebbe stata vittima di violenze ripetute e di essere stata zittita con un asciugamano. La vicenda riguarda comportamenti che si sarebbero verificati all’interno dell’abitazione della famiglia. Le indagini sono in corso per fare chiarezza sui fatti.

Le accuse: maltrattamenti ripetuti e violenze in casa. Una vicenda grave emerge dalla provincia di Lecce, dove una donna di 40 anni, di origini peruviane, è indagata per maltrattamenti pluriaggravati nei confronti della figlia di nove anni. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, la madre avrebbe messo in atto condotte violente e reiterate tra il 2024 e il 2025, violando i doveri legati alla responsabilità genitoriale. Le modalità delle violenze: oggetti lanciati, morsi e minacce. Nel capo d’imputazione vengono descritti episodi particolarmente gravi. La donna, spesso sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe: lanciato oggetti contro la bambina, inclusi bicchieri di vetro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimba maltrattata e zittita con un asciugamano: madre indagata nel Leccese

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