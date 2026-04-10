Billie Jean King Cup oggi Italia-Giappone | orario e dove vedere i match

Oggi si tiene il primo turno della Billie Jean King Cup con la partita tra Italia e Giappone. La competizione vede le rappresentative nazionali affrontarsi in incontri di singolare e doppio. La sfida si svolge in un impianto sportivo dedicato, e gli appassionati possono seguire i match attraverso i canali televisivi e le piattaforme online che trasmettono l’evento in diretta.

(Adnkronos) – Riparte la Billie Jean King Cup e l’Italia torna in campo nel primo turno del torneo di tennis per nazionali. Oggi, venerdì 10 aprile, le azzurre affrontano il Giappone per iniziare la difesa del titolo conquistato nel 2025 e guadagnare l’accesso alle Finals. Si gioca a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, e i match continueranno anche nella giornata di sabato 11 aprile. Ecco gli orari e dove vedere le partite in tv e streaming. I match saranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis Hd, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX. Ecco il programma: Venerdì 10 aprile Dalle ore 12 . 🔗 Leggi su Seriea24.it

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