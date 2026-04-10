Billie Jean King Cup oggi Italia-Giappone | orario e dove vedere i match

Oggi si gioca il primo turno della Billie Jean King Cup, con l’Italia che affronta il Giappone. La sfida si svolge in un match tra nazioni, e sono previsti incontri di singolare e doppio. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta, con dettagli su orari e luoghi disponibili sul sito ufficiale del torneo. La competizione rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nazionali.

(Adnkronos) – Riparte la Billie Jean King Cup e l'Italia torna in campo nel primo turno del torneo di tennis per nazionali. Oggi, venerdì 10 aprile, le azzurre affrontano il Giappone per iniziare la difesa del titolo conquistato nel 2025 e guadagnare l'accesso alle Finals. Si gioca a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, e i match continueranno anche nella giornata di sabato 11 aprile. Ecco gli orari e dove vedere le partite in tv e streaming. I match saranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis Hd, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX. Ecco il programma: Venerdì 10 aprile Dalle ore 12... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Avete ufficialmente un appuntamento con Elisabetta Ci vediamo domani a Velletri per Italia-Giappone a partire dalle 12: https://www.ticketone.it/artist/billie-jean-king-cup/affiliate=iga&gad_source=1&gad_campaignid=6869756044&gbraid=0AAAAAD - facebook.com facebook

Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com