Billie Jean King Cup Italia sul 2-0 contro il Giappone | vince anche Paolini

L’Italia si trova in vantaggio 2-0 contro il Giappone nella Billie Jean King Cup, dopo aver vinto le prime due partite singolari a Velletri. Le giocatrici italiane hanno concluso entrambe le sfide in due set contro Uchijima e Sakatsume, portando l’Italia più vicina alle Final Eight. La competizione si svolge in questa sede, con le azzurre che guidano il risultato complessivo.

Le azzurre dominano i primi singolari a Velletri e si avvicinano alle Final Eight. Decisivi i successi in due set contro Uchijima e Sakatsume. Le bi-campionesse in carica partono nel migliore dei modi nel confronto valido per la qualificazione alle Final Eight. Jasmine Paolini, numero uno azzurra e attuale numero 8 del ranking Wta, ha conquistato il secondo punto battendo Himeno Sakatsume, numero 133 del mondo, con un netto 6-3 6-1. Prestazione solida e senza sbavature per Paolini, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute del match, avvicinando l’Italia al passaggio del turno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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