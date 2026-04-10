A Velletri, nel primo turno di qualificazione della Billie Jean King Cup, l'italiana Cocciaretto ha vinto contro Uchijima in due set, conquistando il primo punto per l’Italia contro il Giappone. La partita è stata la prima del confronto tra le due nazioni e si è conclusa con il successo dell’atleta italiana.

"Ma quanto è bello giocare in Italia? È la sensazione più bella per un’atleta!". Così Elisabetta Cocciaretto fa esplodere il pubblico dopo la vittoria. Non era una partita semplice. Il primo match di Italia-Giappone valido per il turno di qualificazione alle Finals della Billie Jean King Cup contro Moyuka Uchijima nascondeva diverse insidie, anche dal punto di vista psicologico: l’Italia è bi-campione, favorita, gioca in casa, e partire sotto 1-0 avrebbe aggiunto ulteriore pressione. Cocciaretto, però, conferma il suo ottimo momento e trasforma tutto in energia positiva: 2-0 in 1’38". L’azzurra è concentrata, solida nel primo set, implacabile e cinica nel secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Billie Jean King Cup: Cocciaretto regala all'Italia il primo punto contro il Giappone

Billie Jean King Cup, Cocciaretto parte forte: Italia avanti 1-0 sul GiapponeL’azzurra supera Uchijima in due set a Velletri e regala il primo punto alle bi-campionesse in carica.

Italia-Giappone, definite le avversarie di Cocciaretto e Paolini in Billie Jean King Cup. Doppio nella seconda giornataDomani, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello...

Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match; Billie Jean King Cup: le azzurre bi-campionesse domani ripartono dal Giappone.

Italia-Giappone, inizia il preliminare di Billie Jean King Cup 2026. Cocciaretto apre, Paolini segueCi siamo: all'ASD Colle degli Dei di Velletri è pronto a debuttare il turno preliminare di Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone. Debutto sulla ... oasport.it

Vince al debutto in Billie Jean King Cup, chi è la 2008 britannica Mika StojsavljevicMika Stojsavljevic ha vinto al suo debutto con la nazionale britannica, chi è il volto nuovo del tennis inglese? spaziotennis.com

Elisabetta Cocciaretto porta l'Italia sull'1-0 nel turno preliminare di Billie Jean King Cup contro il Giappone - facebook.com facebook

La strada per Shenzen passa da SuperTennis Le Billie Jean King Cup Qualifiers sono in diretta in chiaro su SuperTennis x.com