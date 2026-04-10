Billie Jean King Cup Cocciaretto parte forte | Italia avanti 1-0 sul Giappone

Nella Billie Jean King Cup, l’Italia ha iniziato bene il match contro il Giappone grazie alla vittoria di Cocciaretto, che ha battuto Uchijima in due set a Velletri. Con questa vittoria, l’Italia si è portata avanti 1-0 nella sfida.

L’azzurra supera Uchijima in due set a Velletri e regala il primo punto alle bi-campionesse in carica. Ora tocca a Paolini contro Sakatsume. Elisabetta Cocciaretto conquista il primo punto per l’Italia nella sfida di Billie Jean King Cup contro il Giappone, in corso sulla terra rossa del complesso sportivo “Colle degli Dei” di Velletri. La numero due azzurra, attualmente 42 del ranking Wta, ha superato la giapponese Moyuka Uchijima, numero 84 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-2, garantendo un avvio positivo alle bi-campionesse in carica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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