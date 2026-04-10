Bilancio partecipato 2026 al via gli incontri nei quartieri di Este

Sono iniziati gli incontri pubblici nei diversi quartieri e frazioni del comune per illustrare il Bilancio partecipato 2026. Le riunioni sono rivolte alla cittadinanza e si svolgono in vari momenti e luoghi della città. L’obiettivo è coinvolgere direttamente i residenti nel processo di presentazione e discussione delle proposte relative alle risorse pubbliche del prossimo anno. Ogni incontro si tiene in una specifica zona della città.

Partono gli incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni per presentare il Bilancio partecipato 2026. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte di spesa e negli investimenti per la città, attraverso la proposta di progetti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Gestione rifiuti urbani: confronto con i cittadini, cinque incontri nei quartieriBRINDISI - Il Comune di Brindisi sta promuovendo un’attività strutturata di processo di ascolto territoriale, dedicata ai temi della gestione dei... Temi più discussi: Bilancio partecipato 2026, al via gli incontri nei quartieri di Este dal 10 aprile al 5 maggio 2026; Bilancio partecipato: di' la tua! / Notizie / Novità / Homepage; Caltanissetta. Bilancio partecipativo 2026, l’assessore Pasqualino: Ultimi giorni per la scelta delle aree tematiche, invito tutti i cittadini a votare; Bilancio Partecipativo 2026, a Caltanissetta ultimi giorni per votare le priorità dei cittadini. Bilancio partecipato 2026, al via gli incontri nei quartieri di EsteIl Comune di Este avvia una serie di incontri pubblici nelle frazioni, dal 10 aprile al 15 maggio 2026, per presentare il Bilancio partecipato. I cittadini residenti potranno proporre progetti per il ... padovaoggi.it Bilancio Partecipato, quarta edizione: Oltre la fragilità della Croce Rossa Italiana è il progetto vincitoreSi sono concluse le votazioni della quarta edizione del Bilancio Partecipato del Comune di Francavilla Fontana. brindisilibera.it BUONA PASQUA A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE. Con l’avvicinarsi delle AMMINISTRATIVE, credo sia giusto parlare anche del modo in cui si vuole AMMINISTRARE. Il BILANCIO PARTECIPATO può essere uno strumento utile per dare più VOC - facebook.com facebook