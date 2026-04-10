Bilancio comunale | debito in aumento comunità in attesa

L’Amministrazione comunale di Molinara si prepara a discutere e approvare il bilancio comunale, con un debito che continua a crescere rispetto agli anni precedenti. La situazione finanziaria del Comune riguarda principalmente l’aumento delle spese e il livello di indebitamento accumulato nel tempo. La comunità locale resta in attesa di conoscere i dettagli delle decisioni che verranno prese e di come si tradurranno in servizi e investimenti futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Molinara si appresta all’approvazione del bilancio. Siamo in piena situazione di dissesto economico e i numeri continuano a raccontare una situazione chiara. Il debito, pari a 996.000 euro nel 2024, raggiunge nel 2025 la cifra di 1.021.500 euro. Aumenta, quindi, in un contesto profondamente cambiato. Dopo i richiami della Corte dei conti, l’intervento del Ministero e la chiusura di strutture non sostenibili (casa di riposo gestita direttamente dall’ente comunale), il debito oggi è monitorato. Non più una deriva incontrollata, ma un’attenzione alla tenuta dei conti e un maggiore rigore contabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bilancio comunale: debito in aumento, comunità in attesa La Giunta comunale e la casella del Welfare: tutto fermo in attesa del Consiglio sul bilancioLa soluzione più probabile, al momento, resta quella di affidare l'incarico al consigliere Michelangelo Cavone (vicino al deputato Marco Lacarra),... Ovs registra un aumento del bilancio dopo l’acquisto di Kasanova: l’operazione si conclude con un bilancio in crescita**Ovs chiude il 2025 in crescita, grazie a Goldenpoint, ma l’acquisto di Kasanova resta un’operazione non conclusa. Temi più discussi: Faenza. Bilancio comunale sano tra investimenti e debito sotto controllo. Rinasce l’ex chiosco delle biciclette alla stazione; Convocazione Consiglio Comunale – 8 Aprile 2026 – Integrazione; Consiglio comunale. Nuova seduta il 27 aprile 2026.; Consiglio Comunale, nuova seduta mercoledì 8 aprile – ore 16. Bilancio comunale sano tra investimenti e debito sotto controllo. Rinasce l’ex chiosco delle biciclette alla stazioneE’ un bilancio che può lasciare tranquilli i cittadini ed i prossimi amministratori del Comune di Faenza. Ad affermarlo è l’assessora Camorani ... ravennanotizie.it Ecoambiente, il Comune salderà il pesante debito con l'aziendaVILLANOVA MARCHESANA - È stato riconosciuto dal Consiglio comunale il debito fuori bilancio contratto nei confronti di Ecoambiente. Riunito dal sindaco il consesso ha affrontato ... ilgazzettino.it Attuale assessore comunale con deleghe strategiche, Lavori pubblici, urbanistica, bilancio e personale, è figura centrale dell'azione amministrativa degli ultimi anni - facebook.com facebook