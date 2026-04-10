In una regione caratterizzata da un paesaggio complesso e variegato, il vino si forma grazie all’interazione tra terre vulcaniche, coste e zone interne. Recenti studi hanno approfondito le caratteristiche dei vini rossi, collegando alcune tipologie di personalità a una maggiore longevità. La varietà di terroir e le tecniche di coltivazione tradizionali contribuiscono a creare produzioni distintive, che attirano l’interesse di esperti e appassionati.

Una regione complessa e stratificata, dove il vino nasce dall’incontro tra vulcani, mare e aree interne. La Campania è uno scrigno di territori stupendi e diversi e di vitigni autoctoni che ne sono l’espressione più tipica. Ne parliamo con il presidente dell’Associazione Italiana Sommelier - Ais, della Campania, Tommaso Luongo. Che fotografia possiamo fare oggi della Campania del vino? "Se un appassionato pensa alla Campania, la prima immagine è quella di un territorio a forte matrice vulcanica. Non c’è solo il Vesuvio: ci sono anche i Campi Flegrei, un’area che comprende anche Ischia, ma anche il sistema di Roccamonfina, verso il Lazio. Ma in passato l’attività vulcanica ha influenzato pure zone più interne, come l’area del Greco di Tufo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bianchi di personalità e longevi: "Nuove interpretazioni per i rossi"

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Hummus di fagioli bianchi al rosmarino, una crema vellutata e profumata, pronta in 10 minuti senza cottura. Un’alternativa all’hummus classico, facile e veloce, perfetta per aperitivi, bruschette e snack. - facebook.com facebook