Egan Bernal, ciclista colombiano, ha affrontato diverse difficoltà durante il 2026. Dopo problemi fisici, si sono aggiunte complicazioni di natura burocratica che potrebbero influenzare la sua partecipazione a diverse competizioni in Italia. Tra queste, il Giro d’Italia 2026 rischia di essere compromesso, poiché le questioni amministrative hanno sollevato preoccupazioni sulla sua presenza alle corse previste nel paese.

Roma, 10 aprile 2026 - Che il 2026 finora non sia stato l'anno più fortunato per Egan Bernal era chiaro a tutti anche prima dell'insorgere di queste ulteriori problematiche, di natura burocratica, che ne hanno messo a rischio le gare in Italia, compreso il tanto agognato Giro d'Italia 2026. La situazione di Bernal e perché le gare in Italia sono state a rischio Il colombiano non corre dal 28 febbraio, giorno della Faun-Ardèche Classic 2026, chiusa al settimo posto, ma prima ancora aveva partecipato ai campionati nazionali, confermando il titolo nella prova in linea e chiudendo invece al quinto posto in quella a cronometro:... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bernal, dopo i problemi fisici arrivano quelli burocratici

Egan Bernal e i problemi burocratici in Colombia: cos’è successo a Bogotà e la conferma sul Giro d’ItaliaEgan Bernal ha disputato la sua ultima gara lo scorso 28 febbraio, quando concluse al settimo posto la Faun-Ardèche Classic (evento di livello Pro).

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