A BergamoScienza torna l’appuntamento con le «Mattine Fuoriclasse», che coinvolgono scienziati di livello internazionale. Durante la XXIV edizione, in programma dall’1 all’11 ottobre 2026, professionisti provenienti da diversi paesi terranno conferenze rivolte alle nuove generazioni. L’evento si svolge ogni anno e si concentra sulla divulgazione scientifica, invitando esperti a condividere le proprie conoscenze con studenti e pubblico interessato.

LA CONFERMA. Scienziati di fama mondiale in cattedra per dialogare con le nuove generazioni: è questa una delle novità della XXIV edizione di BergamoScienza, in programma dall’1 all’11 ottobre 2026. Annunciati i primi ospiti delle «Mattine Fuoriclasse», le conferenze dedicate al mondo della scuola. Per la prima volta le scuole potranno prenotare tutti gli eventi già dal 25 maggio, facilitando l’organizzazione delle uscite didattiche. Gli insegnanti che aderiranno alle Mattine Fuoriclasse riceveranno anche materiali di approfondimento e supporto per costruire percorsi tra laboratori, mostre e spettacoli. «Vogliamo coinvolgere studenti e insegnanti sui grandi temi del nostro tempo», spiega Telmo Pievani, presidente del Comitato Scientifico, sottolineando il ruolo centrale della scuola nell’identità del Festival. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - BergamoScienza: tornano le «Mattine Fuoriclasse» con scienziati internazionali

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Sabina Leonelli, Vera Gheno e Federico Faloppa tra gli ospiti di BergamoScienzaAlla XXIV edizione del Festival tornano le Mattine Fuoriclasse:scienziati e scienziate di fama internazionale incontrano studenti (e non solo)per raccontare il fascino della scoperta. bergamonews.it