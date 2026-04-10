A Bergamo, la gestione degli spazi commerciali presso la stazione superiore della funicolare di Città Alta sarà rinnovata nei prossimi mesi. Dopo un periodo di inattività, l’area riaprirà al pubblico con nuovi allestimenti e attività commerciali. L’intervento di ristrutturazione e riqualificazione si concluderà entro 90 giorni, portando a una ripartenza del food e delle attività presenti nell’area.

La gestione degli spazi commerciali presso la stazione superiore della funicolare di Città Alta a Bergamo cambierà volto nei prossimi mesi. La società Food and Beverage ha infatti ottenuto l’assegnazione della locazione per i locali che precedentemente ospitavano California Bakery, ponendo fine alla procedura di gara promossa da ATB Mobilità. Il percorso che ha portato alla scelta del nuovo operatore è stato caratterizzato da una selezione rigorosa tra cinque diversi soggetti economici che avevano presentato la propria manifestazione di interesse. La valutazione condotta dalla Commissione ha avuto come parametro fondamentale la profonda connessione storica e sociale che lega la Funicolare e la proprietà degli spazi, ovvero ATB, all’intera comunità bergamasca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, riparte il food alla Funicolare: apertura in 90 giorni

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