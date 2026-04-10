Benzina e gasolio | il calo è un miraggio tra sconti e rincari

Negli ultimi tempi, i prezzi della benzina e del gasolio continuano a rimanere elevati, nonostante le promesse di sconti da parte delle autorità. La diminuzione delle quotazioni del greggio, attribuibile alla tregua in Iran, non si traduce ancora in un calo significativo per i consumatori italiani. Tra aumenti e promozioni, il costo dei carburanti sembra muoversi con una certa lentezza, lasciando molte famiglie in attesa di un miglioramento reale.

Il calo dei prezzi della benzina e del gasolio, sollecitato dalle autorità governative dopo la riduzione delle quotazioni del greggio legata alla tregua in Iran, si sta manifestando con una lentezza tale da rendere quasi impercettibile il beneficio per i consumatori italiani. Nonostante le pressioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo?? (Mimit) verso i grandi gruppi petroliferi come Eni, Q8, Tamoil e Api-Ip, le variazioni rilevate alla pompa mostrano discrepanze geografiche significative e riduzioni medie che rasentano lo zero, mettendo in discussione l’efficacia delle strategie di intervento pubblico. Asimmetrie territoriali e l’illusione del risparmio immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Perché il caro benzina che la guerra in Iran ha comportato è diventato un problema politico ingombrante per Donald Trump Allo Sky Cube lo spiega il vicedirettore Alessandro Marenzi con Stefania Pinna Il nostro vodcast #SkyCube - cosa c’è da sapere pren - facebook.com facebook

Di benzina ce ne sarebbe, ma dovremmo prendere provvedimenti e razionarne il consumo. Detto ciò, noi che viviamo nella regione più ricca del mondo continueremo a battere molti altri paesi sui prezzi e a soffrire meno di carenze, più di lamentele sui "prezzi x.com