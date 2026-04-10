Benzina | blitz GdF 7 distributori su 10 truccano i prezzi

Tra il 12 e il 25 marzo 2026, le forze di polizia hanno condotto controlli su diversi distributori di carburante e hanno riscontrato che il 73% di essi presentava irregolarità amministrative o fiscali. I controlli hanno coinvolto una vasta rete di punti vendita distribuiti in diverse zone, evidenziando pratiche non conformi alle normative vigenti e possibili manipolazioni dei prezzi della benzina.

Tra il 12 e il 25 marzo 2026, le operazioni di vigilanza condotte dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato che ben il 73% dei distributori di carburante sottoposti a controllo presentava irregolarità gestionali o fiscali. L’attività di accertamento ha messo in luce una realtà frammentata, dove la mancanza di trasparenza sui prezzi si intreccia con fenomeni di frode più complessi, influenzando direttamente il portafoglio degli automobilisti italiani proprio mentre le tensioni internazionali in Medio Oriente mantengono instabili i costi energetici. Trasparenza e controlli: le anomalie rilevate nelle pompe di rifornimento. L’analisi dettagliata degli interventi effettuati dalle Fiamme Gialle rivela un quadro di gestione non sempre conforme alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benzina: blitz GdF, 7 distributori su 10 truccano i prezzi Lucca, i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributoriControlli delle Fiamme gialle di Lucca su tutta la Provincia per verificare la corretta applicazione dei prezzi dei carburanti e le obbligatorie... Prezzi benzina e diesel: le app per trovare i distributori più convenientiNonostante il taglio temporaneo delle accise varato dal Governo a partire dal 19 marzo, e dalla durata di 20 giorni, il prezzo della benzina e del...