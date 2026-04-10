A marzo, l'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il 3,3%, in aumento rispetto ai mesi precedenti. Questa crescita è attribuibile all’aumento dei costi energetici, causato dal conflitto in Iran. Le conseguenze di questa situazione si riflettono anche sui prezzi della benzina, che sono saliti nelle ultime settimane. Le autorità americane stanno considerando diverse strategie per cercare di calmare i mercati prima delle elezioni di metà mandato previste per novembre.

L’impennata dei costi energetici causata dal conflitto in Iran ha spinto l’inflazione negli Stati Uniti al 3,3% nel mese di marzo, costringendo l’amministrazione Trump a valutare una via diplomatica per stabilizzare i mercati prima delle elezioni di metà termine di novembre. Il balzo del prezzo della benzina, salito del 21,2% rispetto a febbraio, rappresenta il incremento mensile più rilevante registrato dai tempi dell’introduzione degli indici ufficiali nel 1967. L’impatto diretto sul carrello della spesa e la pressione sui decidenti. Il costo del carburante sta trasformando radicalmente il potere d’acquisto dei cittadini americani, con un gallone di benzina normale che ha raggiunto una media di 4,15 dollari, lasciandosi alle spalle i valori di circa 3 dollari registrati poco prima dell’inizio delle ostilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina alle stelle: l’inflazione USA schizza al 3,3% per il conflitto

La benzina schizza alle stelle per la guerra: i prezzi in CampaniaIn Campania oggi il prezzo medio del gasolio in modalità self service sulle autostrade della regione è di 1,956 euro.

Boom petrolio USA: export alle stelle e inflazione globale in corsaIl mercato energetico globale sta affrontando una ristrutturazione forzata dei flussi commerciali a causa del conflitto aperto tra l’amministrazione...

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Prezzi alle stelle, aumentano gas benzina e generi alimentari. Una massaia ha detto ma la pensione è sempre la stessaDall’inizio del conflitto con l’Iran i prezzi sono saliti alle stelle, il costo della vita è aumentato e le ripercussioni si vedono soprattutto nelle povere famiglie. Viaggiare in macchina è diventato ... gazzettajonica.it

Benzina alle stelle, il Consiglio dei ministri proroga il taglio delle accise fino al primo maggioIl nuovo decreto mira a tamponare il rincaro dei costi dei beni energetici legato al conflitto in Medio Oriente, Il ministro Giorgetti: Misura da 500 milioni ... ilcorrieredelgiorno.it

Perché il caro benzina che la guerra in Iran ha comportato è diventato un problema politico ingombrante per Donald Trump Allo Sky Cube lo spiega il vicedirettore Alessandro Marenzi con Stefania Pinna Il nostro vodcast #SkyCube - cosa c’è da sapere pren - facebook.com facebook

Di benzina ce ne sarebbe, ma dovremmo prendere provvedimenti e razionarne il consumo. Detto ciò, noi che viviamo nella regione più ricca del mondo continueremo a battere molti altri paesi sui prezzi e a soffrire meno di carenze, più di lamentele sui "prezzi x.com