A Benevento, in occasione della 174ª ricorrenza della Polizia di Stato, si sono svolti eventi che hanno coinvolto il centro storico. La giornata ha visto momenti dedicati alla commemorazione e alla presentazione di nuove tecnologie impiegate dalle forze dell’ordine. La manifestazione ha unito aspetti storici e innovativi, con attività che hanno interessato le aree più antiche della città.

Il cuore antico di Benevento ha ospitato, in questa giornata di celebrazione della 174ª ricorrenza della Polizia di Stato, una serie di momenti che hanno unito la memoria storica alla proiezione tecnologica del futuro. Tra le pietre del Teatro Romano e gli uffici della Questura, il cerimoniale istituzionale ha la partecipazione di autorità, forze dell’ordine e giovani studenti, segnando un punto di incontro tra il dovere del servizio e la comunità sannita. La mattinata è iniziata con un gesto di solenne rispetto presso la sede della Questura, dove la Prefetto Raffaela Moscarella e il Questore Giovanni Leuci hanno presieduto alla deposizione di una corona d’alloro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, tra storia e tecnologia: la Polizia di Stato nel cuore

“10 anni di tecnologia con il cuore”: #cuoriconnessi, il progetto di Unieuro e polizia di stato, celebra il suo decimo anniversario con due eventiSensibilizzare e informare sui temi del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia: è questo l’obiettivo che da 10...

Open Day a Casa Pisani: viaggio nella Benevento antica tra arte e tecnologiaDomenica 15 febbraio Casa Pisani resterà aperta per l’intera giornata per consentire ai beneventani che ancora non la conoscono di scoprire uno degli...

Temi più discussi: Si è insediato oggi 1 aprile 2026, il nuovo Questore della Provincia di Benevento, Dirigente Superiore Dr. Giovanni Leuci; Maxi operazione antimafia della Polizia di Stato con 54 arresti in 5 regioni italiane; Intensificazione dei controlli nel weekend di Pasqua.; Benevento, varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della Polizia di Stato al Teatro Romano.

Polizia di Stato, 174 anni al servizio del Paese. Mattarella: «Impegno per le libertà». Meloni: «Storia di coraggio»Anniversario a Roma: il riconoscimento a donne e uomini in divisa impegnati ogni giorno nella difesa di sicurezza, libertà e legalità ... milanofinanza.it

Napoli, la città fa festa per l'anniversario della Polizia di StatoUna festa in piazza per celebrare il 174mo anniversario ma anche rinsaldare un rapporto - quello tra Polizia di Stato e la città di Napoli - sempre più stretto. (ANSA) ... ansa.it

A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook

174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com