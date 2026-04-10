Benevento stretta sulla ZTL | 600 multe in tre mesi per i trasgressori

Nel primo trimestre dell’anno, la Polizia Municipale di Benevento ha emesso più di 600 multe per violazioni della ZTL. Le autorità sono intervenute in modo capillare sul territorio, concentrandosi sul controllo delle aree a traffico limitato. I numeri indicano un’attività intensificata per contrastare le infrazioni, con verifiche che hanno riguardato numerosi veicoli transitati nelle zone soggette a restrizioni.

Il bilancio operativo della Polizia Municipale di Benevento relativo al primo trimestre dell’anno evidenzia un intervento capillare sul territorio, con oltre 3.600 verbali contestati per violazioni del Codice della Strada. All’interno di questo volume di sanzioni, le aree pedonali e la Zona a Traffico Limitato sono state oggetto di una sorveglianza particolarmente intensa, registrando circa 600 sanzioni in soli tre mesi per accessi non autorizzati e irregolarità comportamentali. Gestione degli spazi urbani e decoro stradale. L’attività di vigilanza svolta nel periodo appena concluso non si è limitata ai grandi assi viari, ma ha puntato con decisione verso il cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, stretta sulla ZTL: 600 multe in tre mesi per i trasgressori Ztl nel mirino: pioggia di multe, 600 sanzioni in tre mesiTempo di lettura: < 1 minutoA Benevento controlli serrati, tolleranza zero nelle zone più sensibili della città e un’intensa attività su tutto il... Leggi anche: Legge sui falsi “artigianali”: sanzioni e multe per i trasgressori Polizia Municipale, ZTL nel mirino: pioggia di multe, 600 sanzioni in tre mesiControlli serrati, tolleranza zero nelle zone più sensibili della città e un’intensa attività su tutto il territorio: è questo il quadro che emerge dal bilancio del primo trimestre della Polizia Munic ... ntr24.tv Benevento, limite a 30 km/h su via Pantano: stretta sulla velocità dopo le segnalazioni dei cittadiniNuove misure per la sicurezza stradale a Benevento. Con un’ordinanza dirigenziale, il Servizio Traffico del Comune ha disposto l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari lungo ... ntr24.tv