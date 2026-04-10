Lunedì 13 aprile, tra le 9:00 e le 16:00, il servizio idrico sarà sospeso in alcune zone di Benevento, con particolare attenzione all’area di Capodimonte. L’interruzione è stata programmata e riguarda l’intera giornata, influendo sul rifornimento d’acqua in diverse aree della città. La sospensione si rende necessaria per lavori di manutenzione e interventi tecnici programmati.

Lunedì 13 aprile, tra le ore 9:00 e le 16:00, il servizio idrico a Benevento subirà un’interruzione programmata che colpirà diverse zone della città, in particolare l’area di Capodimonte. La misura, comunicata da GESESA, è necessaria per permettere la messa in funzione di un nuovo tratto di condotta situato in via Capodimonte, frutto di interventi di ammodernamento della rete locale. Il piano tecnico e le aree interessate dai lavori. L’intervento non è una semplice riparazione d’emergenza, ma rientra in un piano strutturato di efficientamento delle infrastrutture idriche cittadine. I lavori sono finanziati attraverso il programma FESR 2021-2027, con riferimento specifico alla delibera D. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, lavori in via Capodimonte: stop all’acqua il 13 aprile

Chieti Scalo, piscina Esalife chiusa il 13 e 14 aprile: stop all’acqua per lavori AcaLa piscina Esalife di Chieti Scalo resterà chiusa nelle giornate del 13 e 14 aprile a causa della sospensione dell’erogazione idrica legata a lavori...

Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona.

Temi più discussi: Al via lavori ripristino strade provinciali: si parte dalla Benevento - Apice; Disposta la riapertura al traffico veicolare, anche per i bus delle linee del servizio urbano, del tratto di via Adua; Accordo in Prefettura, al via i lavori sulle strade danneggiate dai grandi cantieri; Lavori ex Orsoline e Malies, il 9 e 10 aprile via Barricelli sarà chiusa a partire dalle ore 8:30.

Benevento, via Rummo va in tilt: caos tra lavori e fermata del busProblema del traffico in città sempre con alti livelli di criticità per i numerosi «lavori in corso» e vecchi problemi. Negli ultimi giorni, intanto, in una zona già definita da «bollino rosso», si è ... ilmattino.it

Accordo in Prefettura: al via interventi per le strade provinciali danneggiate dai lavori dell’Alta VelocitàSi è svolta presso la Prefettura di Benevento una riunione di lavoro dedicata alla situazione delle strade provinciali danneggiate dal passaggio dei mezzi pesanti impegnati nel cantiere dell’Alta Velo ... ntr24.tv

Nella giornata odierna sono stati sottoscritti 373 tagliandi di ingresso #Benevento - facebook.com facebook

A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com