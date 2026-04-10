Nella zona di Benevento, un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ceduto cocaina in strada. Durante una perquisizione domiciliare sono stati sequestrati diversi grammi di droga, denaro e materiale utilizzato per il confezionamento. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato un 50enne nel Beneventano: ceduta cocaina in strada e trovata altra droga in casa durante la perquisizione dei carabinieri.. Nella tarda serata del 7 u.s., il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, al termine di una complessa attività investigativa, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne di Benevento, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso subito dopo aver ceduto un involucro in cellophane trasparente contenente 0,42 grammi di cocaina ad un 46enne del capoluogo. A seguito dell’intervento, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire ulteriori 35 grammi di cocaina, abilmente occultati nella curva del tubo pluviale del fabbricato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento- Arrestato spacciatore: sequestrati cocaina, denaro e materiale per il confezionamento

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