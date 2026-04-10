È stata annunciata una nuova carta per l'icona inglese, denominata Beckham Trophy Titans 92. La scheda ha un punteggio di cinque stelle per le abilità e raggiunge un 95 nel passaggio, risultando tra le più complete mai rilasciate. Rispetto alle versioni di base, questa carta presenta un aumento della velocità a 90, permettendo al giocatore di agire sia a centrocampo che in attacco, con una prestazione che può influenzare le partite.

Siamo davanti a una delle carte più complete mai rilasciate per Beckham. Dimenticate la lentezza delle versioni base: qui abbiamo un giocatore da 90 di velocità che può agire ovunque, dal centrocampo all’ala destra, con una qualità che sposta gli equilibri di ogni partita. Analisi della Carta: Il Piede di Dio. OVR: 92 (CC ED COC AD).. Passaggio (95): Semplicemente il migliore. Ogni lancio lungo, cross o filtrante è telecomandato. Con lui in campo, ogni calcio di punizione dal limite è un rigore.. Tiro (92) & Dribbling (92): Grazie alle 5 stelle abilità, Beckham diventa imprevedibile. Può rientrare sul suo destro fatato e scagliare tiri a giro imparabili (92 di Tiro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Beckham Trophy Titans 92: 5 stelle abilità e 95 di passaggio! La guida alla mastodontica SBC dell’Icona inglese

FC 26 – Kaká Trophy Titans 92: il ritorno del Re! 5 stelle abilità e 5 stelle piede debole per l’Icona definitivaSbloccare Kaká non è per tutti: è una maratona di 14 sfide che richiede un sacrificio enorme in termini di giocatori e crediti (costo stimato oltre 1.

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