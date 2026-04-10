Beautiful streaming replica puntata 10 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana. Durante l’episodio, viene annunciata la morte improvvisa di Tom Starr, una notizia che scuote i personaggi principali e cambia il corso degli eventi. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 10 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la notizia della morte improvvisa di Tom Starr sconvolge tutti. Hope racconta a Thomas che l’uomo che ha celebrato il matrimonio tra Deacon e Sheila è morto per una overdose. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 10 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 3 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 8 aprile 2026 | Video Mediaset Temi più discussi: Beautiful: Domenica 5 aprile Video; Beautiful: Mercoledì 1 aprile Video; Beautiful: Sabato 4 aprile Video; Beautiful: Lunedì 6 aprile Video. Beautiful streaming, replica puntata 6 aprile 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 6 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Beautiful streaming, replica puntata 27 marzo 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 27 marzo 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Grande Fratello. . Un tentativo di chiarimento da parte di Lucia: “Ti ho pensato” #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Le-confessioni-di-Lucia-a-Renato https://www.grandefratello.mediaset.it/video/lucia-tende-un-ramo-d-ulivo-a-renato-mi-mancavi_F - facebook.com facebook