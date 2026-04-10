Be my sunshine replica puntata 10 aprile in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 10 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Haziran parte per Istanbul, Poyraz la ferma al molo ma finge un motivo “di lavoro”. Lei ricambia la bugia: resta per l’hotel. Sentimenti non detti, ispezione a rischio. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 13 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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