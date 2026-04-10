Basket | Virtus Bologna ancora sconfitta in Eurolega passa il Baskonia di Spagnolo e Galbiati

Nella 37a giornata di Eurolega, la Virtus Bologna ha subito una sconfitta casalinga contro il Baskonia, con il punteggio di 72-82. La squadra di coach Nenad Jakovljevic, ormai eliminata dalla competizione, si è confrontata con il team spagnolo, che ora condivide con i bianconeri il record di vittorie e sconfitte stagionali, 13-24. La partita si è svolta presso la Virtus Arena.

37a giornata con sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega. Da tempo eliminata, la squadra di coach Nenad Jakovljevic esce sconfitta dalle mura amiche della Virtus Arena con il punteggio di 72-82 nei confronti del Baskonia, che ora condivide con i bianconeri il record di 13-24. Per i padroni di casa 19 di Derrick Alston, per gli ospiti 22 di Eugene Omoruyi. Matteo Spagnolo mette insieme 8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist nei 16’15” concessigli da Paolo Galbiati. Dopo più di due minuti totalmente senza canestri, Radzevicius sblocca e Smailagic risponde. Fino a metà primo quarto, però, è un continuo assolo di Omoruyi, che quasi da solo sigla il 2-15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Baskonia 87 - 76 Virtus Bologna #basketball #euroleague

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