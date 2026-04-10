Basket dr2 A Sant’Ilario arriva Cavriago Bagnolo a Scandiano

Nella serata di oggi si svolge l’11ª giornata di ritorno del campionato di basket. La partita tra Sant’Ilario, con 10 punti, e Icare Cavriago, con 30 punti, apre la giornata alle 21. Contestualmente, si gioca anche la sfida tra Bagnolo e Scandiano.

È il derby tra Sant’Ilario (10) e Icare Cavriago (30) ad aprire alle 21 il programma dell’ 11ª giornata di ritorno. I padroni di casa hanno vinto 5 delle ultime 6 sfide e puntano ora ad abbandonare la penultima piazza, mentre gli uomini di Croci, quarti, devono rimontare 4 lunghezze sul terzo posto. Alle 21,15 spazio al fanalino di coda Aquile Gualtieri (6), che prova a interrompere una serie negativa che dura da 7 gare ospitando i Fulgorati Fidenza (22); ha già giocato la Saturno Guastalla (36), che prima di Pasqua ha vinto 80-76 a Fiorenzuola (22) nonostante un roster ridotto ai minimi termini dagli infortuni. Nel girone B sfida testa-coda alle 21,30 tra la battistrada Sampolese (40) e il Magic Scandiano (8), coi padroni di casa che non dovrebbero avere particolari difficoltà nel portare a casa i 2 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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