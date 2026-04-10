In Basilicata, la gestione dell'acqua presenta un quadro complesso, segnato da periodi di siccità severa alternati a momenti di abbondanza nei bacini idrici. Questa situazione ha portato alla luce criticità nelle infrastrutture regionali, evidenziando come molte risorse vengano disperse o sprecate durante le fasi di piena. La condizione attuale richiede un'attenzione particolare per affrontare le sfide legate alla distribuzione e al consumo dell'acqua.

La gestione delle risorse idriche in Basilicata affronta un momento di profonda riflessione strategica, dopo che l’alternanza tra periodi di siccità estrema e l’attuale abbondanza nei bacini ha messo a nudo le fragilità del sistema infrastrutturale regionale. Mentre il comparto agricolo lucano cerca di riprendersi dalle difficoltà della stagione precedente, la dispersione di grandi volumi d’acqua evidenzia la necessità di passare da una logica di emergenza a una di pianificazione strutturale. Il paradosso dei bacini: tra la memoria della siccità e lo spreco attuale. Il territorio lucano si trova oggi di fronte a una realtà contraddittoria che mette in discussione l’efficacia della governance idrica locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: tra piene e sprechi, il paradosso dell’acqua persa

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