Tra il 9 e il 10 marzo, la regione Basilicata ha registrato due incidenti stradali con esito fatale e diversi feriti. Le collisioni si sono verificate lungo le arterie principali come la Bradanica e la Via Appia. In totale, sono state confermate tre vittime e alcuni feriti soccorsi dai mezzi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti e sulla dinamica degli eventi.

Due gravi incidenti stradali hanno colpito la Basilicata tra il 9 e il 10 marzo, causando la perdita di vite umane e diversi feriti lungo arterie cruciali come la Bradanica e la Via Appia. Le collisione hanno coinvolto un autobus di linea con lavoratori metalmeccanici e un veicolo privato, sollevando interrogativi urgenti sulla tenuta delle infrastrutture regionali. Il primo evento drammatico si è verificato nel pomeriggio di giovedì 9 marzo nei pressi della Diga del Basentello, nell’area di Genzano di Lucania. Su quel tratto della statale Bradanica, uno scontro frontale tra un autobus della ditta Nolè e un’altra vettura ha causato la morte di due persone, un padre di 59 anni e un figlio di 27 anni, entrambi residenti a Massafra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, due scontri mortali tra Bradanica e Appia: tre vittime

Tragedia a Calco: incidente tra tre auto, due vittime e due giovani feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto nel pomeriggio sulla provinciale Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, a Calco, in provincia...

Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittimeTragico incidente sulla statale 655: due vittime Un drammatico incidente stradale ha spezzato due vite nel pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo la...