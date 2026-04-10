Recentemente è stata diffusa una lettera aperta rivolta al ministro della difesa, in cui si sottolinea che le operazioni militari condotte dagli Stati Uniti sul territorio italiano coinvolgono il paese in una partecipazione attiva al conflitto. La missiva invita l’Italia a sfruttare questa situazione per esprimere con fermezza la propria contrarietà alla guerra, evidenziando la presenza di basi statunitensi nel nostro Paese.

Egregio Signor Ministro, Mi rivolgo a Lei in qualità di Ufficiale delle Forze Speciali, attualmente in riserva. Ho avuto il privilegio di servire la Patria tra i migliori, uomini preparati al massimo livello operativo, affrontando ogni missione con dedizione e onore, consapevole dell’impegno assunto davanti alla Bandiera di Guerra, già del X Reggimento Arditi e poi del Battaglione Sabotatori. Con il Tricolore sul braccio, ho condiviso numerose operazioni insieme ai miei commilitoni e spesso in collaborazione con i militari statunitensi. Pur riconoscendo la superiorità tecnica e logistica degli americani, posso affermare con orgoglio che noi italiani non abbiamo mai sfigurato al confronto con quelli che la storia ha definito nostri “alleati”, termine che personalmente non mi sento di utilizzare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Basi Usa in Italia, lettera aperta a Crosetto: "Operazioni americane sul nostro suolo ci rendono parte attiva della guerra"

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Crosetto: “Basi Usa, rispettati i patti”. Meloni prova a smarcarsi da Trump. Il titolare della Difesa parla di “follia” evocando il rischio atomico. @salvini_giacomo x.com