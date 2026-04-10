Il campo del De Benedetti si prepara ad accogliere il primo incontro della nuova stagione di baseball, che vede protagonista il Piacenza nel suo debutto contro la squadra di Bovisio Masciago. La partita si svolgerà questo fine settimana, segnando l'inizio del campionato e la ripresa delle competizioni ufficiali. I giocatori sono pronti ad affrontare la prima sfida stagionale in una partita che apre ufficialmente la stagione.

Il campo del De Benedetti si prepara ad accogliere la ripartenza del campionato di baseball questo fine settimana, con il Piacenza che affronta la sfida inaugurale contro la formazione del Bovisio Masciago. L’evento segna l’inizio della cinquantaquattresima stagione agonistica per il club piacentino, che punta a consolidare la propria posizione nel sportivo regionale. Obiettivi ambiziosi e la necessità di una mentalità vincente. Per la squadra guidata da Andrea D’Auria, l’apertura del campionato non rappresenta un semplice rito stagionale, ma il primo passo verso un traguardo molto chiaro: conquistare una posizione di vertice nella categoria B per puntare alla serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baseball: il Piacenza punta alla Serie A nel debutto stagionale

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Cupcake a forma di campo da baseball! Un gusto da fuoricampo in ogni assaggio - facebook.com facebook

Un giorno speciale per l’Italia Team del baseball! Facciamo tanti auguri a Noel!! #ItaliaTeam #HappyBDay @FIBSpress x.com