Il Baronissi Calcio 2010 ha partecipato alla finale di Coppa Campania, conclusasi con una sconfitta ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sul punteggio di 0-0. La partita è stata intensa e combattuta, con entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato. La sfida si è decisa solo nel tiro dal dischetto, lasciando un segno nel percorso della squadra in questa competizione.

Il Baronissi Calcio 2010 esce sconfitto dalla finale di Coppa Campania, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari. Un epilogo amaro per la formazione biancoblù, che però non cancella quanto mostrato in campo e sugli spalti. Resta infatti una prestazione solida, generosa e all’altezza dell’appuntamento, accompagnata da un forte senso di appartenenza che ha coinvolto squadra, società e tifoseria. Oltre 500 tifosi al seguito della squadra. A Montesarchio, il Baronissi ha potuto contare sul sostegno di oltre 500 tifosi, presenti per accompagnare la squadra in una delle partite più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi Calcio 2010, orgoglio oltre il risultato nella finale di Coppa Campania

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