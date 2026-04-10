Bari un fiore bianco contro la mafia | nasce il sentiero digitale

A Bari, nel centro Murattiano, è stato piantato un albero di lagerstroemia con fiori bianchi in memoria delle vittime innocenti della criminalità mafiosa. L'evento si è svolto in piazza Cesare Battisti, dove è stato dedicato un momento di commemorazione collettiva. La piantumazione rappresenta un gesto simbolico contro l’illegalità e la violenza della mafia. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali presenti sul posto.

In piazza Cesare Battisti, nel cuore del centro Murattiano di Bari, è stato celebrato un momento di memoria collettiva attraverso la piantumazione di una lagerstroemia dai fiori bianchi, simbolo dedicato alle vittime innocenti della criminalità mafiosa. L’iniziativa, legata al progetto denominato Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, ha la partecipazione del sindaco Vito Leccese, dell’assessore alla Legalità e all’Antimafia sociale Nicola Grasso e dei rappresentanti di Libera Puglia, inserendosi nel percorso commemorativo della XXXI Giornata della memoria e dell’impegno. Il legame tra memoria accademica e vigilanza sociale nel tessuto urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, un fiore bianco contro la mafia: nasce il sentiero digitale Maxi operazione contro la mafia a Bari, sequestrati beni per un valore di un milione di euro a padre e figlioDue sequestri anticipati di beni: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal ROS dei Carabinieri che... Nasce Il Sentiero degli Elfi: avventure per tutta la famiglia nell'area delle incisioni rupestriCeto (Brescia), 25 febbraio 2026 – Camminare nella natura, tra alberi secolari e specie tra meravigliosi castagni, pietre incise nella Preistoria e... Temi più discussi: Piantato un albero in ricordo dei 12 baresi vittime innocenti di mafia; Piantato l'albero della legalità in piazza Cesare Battisti a Bari: Dedicato alle vittime innocenti di mafia; Un albero fiorisce per non dimenticare: Bari celebra le vittime innocenti della mafia; In piazza Cesare Battisti piantumazione albero dedicato alle vittime innocenti delle mafie. A Bari piantato un albero in ricordo delle vittime innocenti di mafiaUn albero, un giovane esemplare di Lagerstroemia a fiore bianco, dedicato a tutte le vittime pugliesi di mafia è stato piantato in piazza Cesare Battisti, nel centro di Bari tra il palazzo Ateneo e la ... ansa.it Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza: a Bari piantato l’albero per le vittime innocenti delle mafieL’iniziativa, inizialmente prevista per il 19 marzo e rinviata a causa del maltempo, si inserisce nel percorso avviato in occasione della XXXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle ... giornaledipuglia.com Partita da Lanciano e diretta a Bari, è rimasta bloccata con l’auto in Molise - facebook.com facebook Bari, l'ex Inter De Pieri continua il suo percorso di recupero: oggi è tornato a lavorare con il pallone x.com