Nella giornata di mercoledì 16 aprile, la rete idrica di Bari subirà un'interruzione di 12 ore a causa di lavori tecnici programmati. La sospensione interesserà i quartieri di Japigia e Sant’Anna, che resteranno senza acqua durante questo periodo. L’intervento è stato pianificato per migliorare il servizio e garantire interventi di manutenzione sulla rete. Nessuna comunicazione indica altre zone coinvolte o variazioni di orario.

Un intervento tecnico programmato sulla rete idrica di Bari comporterà una limitazione del servizio per i residenti di Japigia e Sant’Anna nella giornata di mercoledì 16 aprile. L’ente gestore, Acquedotto Pugliese, interverrà per riparare un guasto localizzato nel sottosuolo, causando una riduzione della pressione che potrebbe sfociare in interruzioni totali del flusso idrico per circa dodici ore. Le operazioni di manutenzione inizieranno alle prime luci dell’alba, precisamente alle ore 8, con l’obiettivo di completare le attività e ripristinare la normale erogazione entro le ore 20 dello stesso giorno. La zona interessata dai lavori comprende l’intero perimetro del quartiere Japigia, con particolare riferimento a via Alfredo Giovine, via Giovanni di Cagno Abbrescia e tutte le relative traverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, stop all’acqua per 12 ore: i lavori che colpiranno Japigia

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