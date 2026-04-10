Bari | spari davanti a una sala giochi ferito un ragazzo In serata

A Bari, intorno alle 22, si sono verificati alcuni spari in viale della Repubblica davanti a una sala giochi. Diversi colpi di pistola sono stati esplosi mentre all’interno c’erano numerosi ragazzi. Un ragazzo è rimasto ferito durante l’episodio, che si è svolto in serata. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Intorno alle 22 l’accaduto, in viale della Repubblica a Bari. Diversi colpi di pistola sono stati esplosi all’esterno di una sala giochi mentre dentro si trovavano numerosi ragazzi. Alcuni, evidentemente, anche fuori considerato che un ragazzo è rimasto ferito, in modo non grave. Indaga la polizia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: spari davanti a una sala giochi, ferito un ragazzo In serata Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzoDiversi colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di giovedì 9 aprile davanti a una sala giochi di viale della Repubblica, nel quartiere San... Spari vicino a una sala giochi: ferito un giovane. Il giallo e le indaginiUn giovane è stato ferito in serata a Bari, nel quartiere San Pasquale, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzo; Spari davanti a una sala giochi a Bari, ferito un giovane; Bari, sparatoria in viale della Repubblica: un 19enne ferito alla gamba destra, non è grave VIDEO; Spari vicino a una sala giochi: ferito un giovane. Il giallo e le indagini. Spari a Bari davanti a una sala giochi: ferito un 19enneUn ragazzo di 19 anni è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi, uno dei quali lo ha colpito di ... giornaledipuglia.com Spari davanti a una sala giochi a Bari, ferito un giovaneUn giovane è stato ferito a colpi d’arma da fuoco la sera del 9 aprile a Bari, in via della Repubblica davanti a una sala giochi. Almeno quattro i colpi sparati. Il giovane non sarebbe in pericolo di ... rainews.it Partita da Lanciano e diretta a Bari, è rimasta bloccata con l’auto in Molise - facebook.com facebook Bari, l'ex Inter De Pieri continua il suo percorso di recupero: oggi è tornato a lavorare con il pallone x.com