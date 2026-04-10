In Puglia è stato avviato il progetto 'Genoma', che prevede uno screening genetico gratuito per tutti i neonati. La regione si distingue come la prima in Italia a offrire un servizio di questo tipo, puntando sulla diagnosi precoce di varie malattie rare. Il programma mira a facilitare interventi tempestivi e migliorare le possibilità di cura fin dai primi mesi di vita.

Screening genomico universale gratuito per tutti i neonati. Col programma Genoma, la Puglia, prima in Italia, apre la strada alla diagnosi precoce e al trattamento tempestivo di un numero crescente di malattie rare. Un passo avanti enorme nella ricerca che chiede però un cambio di passo anche delle politiche sanitarie. Un appello questo lanciato dal convegno “Dallo screening metabolico allo screening genomico ottenuto a Bari”, promosso dalla genetica medica dell’Asl del capoluogo pugliese che ha visto confrontarsi specialisti clinici e ricercatori. “L’iniziativa, la prima del genere in Italia, mette insieme gli esperti dello screening... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bari, con 'Genoma' la rivoluzione pugliese nel campo dello screening genetico

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