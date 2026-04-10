Bardella e Maria Carolina di Borbone | perché la foto su Paris Match è una prova generale per l’Eliseo

Una recente foto pubblicata su Paris Match ha attirato l’attenzione, ritraggendo Jordan Bardella insieme a Maria Carolina di Borbone. La scena, apparentemente spontanea, ha suscitato commenti e discussioni, considerando che Bardella è una figura politica di rilievo e Maria Carolina di Borbone rappresenta un’ambizione di ruolo pubblico. La pubblicazione ha generato attenzione sulle possibili implicazioni di questa immagine nel contesto delle prossime elezioni e delle strategie politiche in atto.

Se fosse servito un segnale per dare il via ufficialmente alla campagna elettorale per l’ Eliseo, il servizio fotografico posato di Jordan Bardella con l’aspirante première dame Maria Carolina di Borbone è sicuramente già uno dei più rumorosi. Scena intima vicino al mare, sullo sfondo la Corsica illuminata da un sole primaverile e i due che si sorridono con complicità. Azzurro e blu scuro, i colori dei vestiti e anche i colori che ricordano la bandiera della Francia. A pubblicare il servizio la rivista Paris Match, nell’orbita del magnate vicino all’estrema destra Vincent Bollorè: una serie di scatti, neanche troppo convintamente spacciati per rubati, che ufficializzano una relazione che era già nell’aria da inizio anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: Maria Carolina di Borbone, chi è la giovane aristocratica italiana fidanzata di Jordan Bardella; Maria Carolina di Borbone, chi è la principessa italiana che sta con Bardella e aspira (ora ufficialmente) al ruolo di première dame di Francia; Chi è Maria Carolina di Borbone, potenziale premier dame di Francia; La storia tra Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone: l’incontro a Montecarlo, il gala di Le Figaro, le foto di Paris Match.

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Maria Carolina di Borbone e Bardella, la principessa e il politico: la storia della nuova coppia dell'EliseoNato il 13 settembre 1995 a Drancy, banlieue difficile di Parigi, Bardella proviene da una famiglia di umili origini piemontesi emigrata in Francia. Il delfino di Marine Le Pen è stato legato nel 2022 ... elle.com

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