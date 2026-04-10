Sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 si disputa il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol. La squadra in testa alla classifica appare favorita, con sette punti di vantaggio sul secondo in graduatoria. L'incontro vedrà scendere in campo le formazioni ufficiali, con analisi delle quote e pronostici. L'Espanyol cerca di frenare l'impeto della capolista in una sfida che potrebbe influenzare la corsa al titolo.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol: la capolista sembra avviata a vincere questo campionato, ha 7 punti di vantaggio sul Real Madrid ed appare chiaramente come la squadra più forte del paese. Mercoledì notte, però, la squadra di Flick è incappata in un imprevisto clamoroso e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Espanyol (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Pericos frenano l’impeto blaugrana?

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