Sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 si svolge il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol. La squadra in testa alla classifica sembra indirizzata verso la vittoria del campionato, con sette punti di vantaggio sul secondo in graduatoria. La formazione di casa è considerata la più forte del torneo, mentre l'Espanyol cerca di frenare l'impeto avversario in una sfida che può influire sul prosieguo della stagione.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol: la capolista sembra avviata a vincere questo campionato, ha 7 punti di vantaggio sul Real Madrid ed appare chiaramente come la squadra più forte del paese. Mercoledì notte, però, la squadra di Flick è incappata in un imprevisto clamoroso e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Espanyol (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Pericos frenano l’impeto blaugrana?

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