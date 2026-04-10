Barba Radici in Comune | Sempre più istituti religiosi venduti al privato ma così la città perde verde e spazi pubblici

Recentemente è stato segnalato il passaggio di proprietà di un istituto religioso situato in via del Santuario. L’area di 13.000 metri quadrati, precedentemente destinata a servizi privati e a vincolo di tutela, è stata acquistata da un costruttore privato. La vendita riguarda un complesso che apparteneva alle Sorelle della Misericordia e che si trova nel centro della città.

“In questi giorni ho appreso che l’istituto Sorelle della Misericordia, in via del Santuario, è stato venduto: l’area di 13mila metri quadrati, vincolata a vedere e servizi privati, è stata acquistata da un costruttore”. Parte da qui la riflessione della presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Barba (Avs-Radici in Comune) replica al sindaco sul verde urbano: "In città mancano almeno 15mila alberi"Dopo il botta e risposta tra Costantini e Masci, la consigliera analizza la situazione, contesta i dati del Comune e parla di censimento fermo al...

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Michele Chianese, tifosissimo del #Napoli, aveva fatto una scommessa sui social nelle scorse settimane, si sarebbe tagliato la barba solo dopo cinque vittorie consecutive del Napoli. Il primo colpo l'ha dato #Mazzocchi all'esterno del centro sportivo di Caste - facebook.com facebook

Finalmente posso comunicarvelo in via ufficiale! La barba si unisce ai costream italiani per LEC. Primo appuntamento oggi alle 13:30, la partita di inaugurazione inizia alle 14:00. NESSUNA BO1 PER IL RESTO DELL'ANNO. Ci vediamo in live x.com